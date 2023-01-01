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MediaMarkt Greece

MediaMarkt Greece

mediamarkt.gr

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MediaMarkt Greece على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ميدياماركت اليونان ستجد في Media Markt مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفزيون والهواتف الذكية المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكيفات الهواء وغير ذلك الكثير بأسعار لا تقبل المنافسة!

الموقع الإلكتروني: mediamarkt.gr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MediaMarkt Greece. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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