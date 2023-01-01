احصل على مولد الاستجابة لمراجعة الذكاء الاصطناعي الخاص بك. تفاعل بشكل أسرع 3 مرات مع كل مراجعة من آراء العملاء من خلال الردود الفردية التي يكتبها مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك. يتحدث مساعد المراجعة الخاص بك كل اللغات ويعمل على جميع أنواع المراجعات. أداة نسخ ولصق بسيطة للرد مباشرة في منصات المراجعة (مثل Google، وBooking، وTripAdvisor، وما إلى ذلك) أو في منصة إدارة السمعة المفضلة لديك عبر الإنترنت.

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