WebCatalog
MARA

MARA

mara-solutions.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MARA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على مولد الاستجابة لمراجعة الذكاء الاصطناعي الخاص بك. تفاعل بشكل أسرع 3 مرات مع كل مراجعة من آراء العملاء من خلال الردود الفردية التي يكتبها مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك. يتحدث مساعد المراجعة الخاص بك كل اللغات ويعمل على جميع أنواع المراجعات. أداة نسخ ولصق بسيطة للرد مباشرة في منصات المراجعة (مثل Google، وBooking، وTripAdvisor، وما إلى ذلك) أو في منصة إدارة السمعة المفضلة لديك عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: mara-solutions.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MARA. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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