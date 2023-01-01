اتصالاتك اليومية، مؤتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي. Gnbly /gˈnoʊbli/ هو مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك. يمكنه مساعدتك في حجز حجوزات المطاعم، والاتصال بمقدمي الخدمات، وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: gnbly.com

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