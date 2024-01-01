Cita Reservations

Cita Reservations

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الموقع الإلكتروني: citamarketplace.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cita Reservations على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Buy and sell reservations at the most exclusive restaurants.

الموقع الإلكتروني: citamarketplace.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cita Reservations. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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