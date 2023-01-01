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بدائل - MARA

elink.io

elink.io

elink.io

قم ببناء أي شيء باستخدام روابط الويب. يحتوي elink على كل ما تحتاجه لحفظ الإشارات المرجعية وإنشاء صفحات الويب والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وأدوات موقع ويب RSS والروابط الحيوية الاجتماعية والجدران الاجتماعية والمحتوى الآلي والمزيد. أنشئ محتوى في دقائق!

Short.io

Short.io

short.io

Short.io عبارة عن أداة تقصير عناوين URL ذات علامة بيضاء تعمل على إنشاء روابط قصيرة على النطاقات ذات العلامات التجارية. قم بتقصير وتخصيص ومشاركة عناوين URL ذات العلامات التجارية مع جمهورك.

Revue

Revue

getrevue.co

بناء جمهور مخلص. تسهل Revue على الكتاب والناشرين إرسال رسائل إخبارية افتتاحية - والحصول على أموال.

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

أضف وحدات البكسل لإعادة الاستهداف، والعبارات المخصصة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والمجالات المخصصة إلى أي رابط تشاركه، وخصص مظهر الصورة المصغرة للرابط، وأعد استهداف أي شخص قام بالنقر عليه.

Radio.co

Radio.co

radio.co

هل تريد إنشاء محطة إذاعية؟ قم بأتمتة جدولك الزمني والبث المباشر وتتبع المستمعين من منصة واحدة سهلة الاستخدام. مرحبا بكم في راديو.كو.

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

Viral Loops عبارة عن منصة تسويق فيروسية وإحالة لإطلاق مسابقات التصنيف واليانصيب وبرامج الإطلاق المسبق والإحالة.

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

كن شريكًا مع ShareASale لتصبح جزءًا من شبكة التسويق بالعمولة الموثوقة لدينا. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا.

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Intellifluence هي خدمة تسويق مؤثرة تمكن العلامات التجارية والمؤثرين من التواصل والتعاون وتحقيق أهدافهم.

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

Branalyzer هي الطريقة الأرخص والأسرع والأسهل لاكتشاف ما يحدث بالفعل عبر الإنترنت.

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

يقدم TinyLetter تجربة كتابة نظيفة ومباشرة للأشخاص الذين لا يبحثون عن تقارير أو ميزات متقدمة للشركات.

BrandBucket

BrandBucket

brandbucket.com

سوق الأسماء التجارية الأصلي الذي يضم أكثر من 100000 اسم تجاري برعاية الخبراء للاختيار من بينها. احصل على .com المطابق والشعار، بالإضافة إلى نصائح مجانية بشأن العلامة التجارية من فريقنا.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.

LaunchList

LaunchList

getlaunchlist.com

أنشئ قائمة انتظار سريعة الانتشار للمستخدمين الأوائل. يمكنك توفير وقت الإطلاق والحصول على المزيد من الاشتراكات لمنتجك في المرحلة المبكرة من خلال قوائم الانتظار الفيروسية التي يتم إطلاقها مسبقًا

Linkz.ai

Linkz.ai

linkz.ai

Automatic rich link previews on hover that keep visitors on your website. Install Linkz.ai in 2 minutes on your website or blog and instantly get automatic rich link previews on hover. Linkz.ai previews help your visitors to get context from linked content without bouncing between browser tabs, and,...

LinkSpree

LinkSpree

linkspree.io

A visual link management platform to optimize web navigation. LinkSpree uses visual dashboards to organize, access, and share all your links from one single platform. With private, shared, and public dashboards, managing your favorite websites is now simple, and sharing them with clients or coworker...

Limelight Platform

Limelight Platform

limelightplatform.com

Limelight Platform is the foremost resource for experiential marketing return on investment, live event data and insights. The robust all-in-one platform allows marketers to create, manage and measure experiential marketing campaigns and live events; crucial as the economy continues to reopen and th...

Kamoto.AI

Kamoto.AI

kamoto.ai

Kamoto.AI, in the burgeoning field of artificial intelligence, is building a platform that revolutionizes the way people interact with AI, celebrities, and influencers. Kamoto.AI provides an unprecedented opportunity for users to create and train their own virtual AI personalities. This not only all...

HolaBrief

HolaBrief

holabrief.com

HolaBrief offers interactive tools for agencies who want to supercharge their client discovery process. It streamlines briefing, discovery and strategy in one place, so you can deliver standout creative work in less time. Featuring interactive exercises and strategy-based templates, HolaBrief makes ...

Eulerity

Eulerity

e.eulerity.com

Eulerity is disrupting the digital advertising industry by combining game-changing AI and automation software with human expertise, empowering brands to optimize and scale with ease. Our enterprise technology streamlines the complexities of digital marketing, resulting in significant cost savings an...

EasyRedir

EasyRedir

easyredir.com

EasyRedir provides branded URL redirection management which enables information technology departments, marketing departments, advertising/marketing agencies and others to ensure their audience are viewing is desired message.

Dealers United

Dealers United

dealersunited.com

To help dealerships cut costs, save time, and sell more cars, Dealers United offers a full suite of digital marketing solutions for car dealers including Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, and Search Engine Marketing (SEM).

datacube AI

datacube AI

datacube.ai

يعد datacube برنامجًا قويًا وأنيقًا ومرنًا لتحليلات الأعمال وتصور بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) والذي تم تصميمه باستخدام عقل الذكاء الاصطناعي. نعلم جميعًا أنه لا يمكنك إدارة أعمالك أو توسيع نطاقها بكفاءة دون مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك عن كثب. لكن البحث في نظام إدارة علاقات العملاء...

CoolTool

CoolTool

cooltool.com

CoolTool is a proprietary insights platform that includes an enterprise survey engine, implicit testing, and AI-powered webcam technology for Eye Tracking and Emotion Measurement.

ConversionFly

ConversionFly

conversionfly.com

تعتبر ConversionFly أداة لتحسين التسويق مصممة لتوفير مقاييس التسويق التي تمكن من توسيع نطاق الأعمال التجارية وتسويقها بذكاء.

Chainfuel

Chainfuel

chainfuel.com

With Chainfuel's powerful telegram bot and web app, you can automatically protect your group from spammers and scammers, track your group metrics, engage and retain your users with just a few clicks.

Carts Guru

Carts Guru

carts.guru

قم بمطاردة كل عميل محتمل، وتحويل كل عملية بيع، وتنمية أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك بسرعة باستخدام برنامج أتمتة تسويق متقدم مصمم خصيصًا للتجار الإلكترونيين. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء حملات تسويقية من الدرجة الأولى وتخصيصها لمراحل الوعي والتفكير والرعاية اللاحقة في رحلة العميل، ثم انقر...

CampaignTracker

CampaignTracker

campaigntracker.io

CampaignTracker is a powerful Link Management Platform software that simplifies the process of tracking and optimizing your marketing campaigns. Our software provides a centralized dashboard where you can easily manage all your links and track your campaign performance. With CampaignTracker, you can...

Arrivalist

Arrivalist

arrivalist.com

Arrivalist هي منصة معلومات الموقع الرائدة في صناعة السفر. نحن نستخدم مجموعات بيانات موقع الهاتف المحمول لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول سلوك المستهلك والحصة التنافسية وفعالية الوسائط واتجاهات السوق. يستخدم أكثر من 200 جهة تسويق للسفر، بما في ذلك 100 مدينة و40 ولاية أمريكية و4 من أفضل 10 مدن ترفيهية في ...

Adpiler

Adpiler

adpiler.com

Adpiler عبارة عن منصة SaaS شاملة مصممة لتبسيط عملية الموافقة على الإعلان والتعاون للوكالات الإبداعية. بفضل واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات القوية، يعمل Adpiler على تبسيط الرحلة من إنشاء الإعلان إلى موافقة العميل، مما يضمن التعاون السلس والكفاءة ورضا العميل. الميزات والوظائف الرئيسية: يقدم Ad...

Admailr

Admailr

admailr.com

تم تصميم Admailr لمساعدة ناشري الرسائل الإخبارية في تحقيق الدخل من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم باستخدام موضع الإعلان المستهدف بناءً على المشترك.

AdLuge

AdLuge

adluge.com

AdLuge هو برنامج تسويق داخلي يوفر حلولاً لإدارة العملاء المحتملين مع ذكاء تسويقي لإبقاء جميع العملاء المحتملين على المسار الصحيح.

51Degreees

51Degreees

51degrees.com

توفر 51Degrees مجموعة من التقنيات التي تعمل على توسيع مهارات المؤسسات الحالية والاستثمار عبر الإنترنت للعمل على الأجهزة المحمولة أيضًا.

Vurvey

Vurvey

vurvey.com

في البيئة التنافسية الحالية، تحتاج العلامات التجارية إلى رؤى أسرع ومنتجات مبتكرة وتسويق أكثر شمولاً لتزدهر. تجمع منصة الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع من Vurvey كل شيء معًا، وكل ذلك مدعوم من قبل عملائك وفريقك.

RivalFlow AI

RivalFlow AI

rivalflow.com

تحسين المحتوى الحالي الخاص بك: تحسين مدعوم بالذكاء الاصطناعي حتى تتمكن صفحات الويب الخاصة بك من الحصول على تصنيف أعلى. إنه يعمل كمدرب تحسين محركات البحث، فهو يحلل صفحات المنافسين التي تتفوق على صفحاتك ثم يعطيك تفاصيل دقيقة حول كيفية تحديث صفحاتك المحددة.

Publisher Discovery

Publisher Discovery

publisherdiscovery.com

تطبيق SaaS لاكتشاف الشركات التابعة المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الناشرين. توفر المنصة تحليلاً متعمقًا لمواقع الناشرين والمعلومات والأدوات اللازمة للتوظيف التابع. يضمن التعلم الآلي داخل النظام الأساسي أن تصبح النتائج أكثر استهدافًا لأنها تتعلم ما يحبه المستخدم وما لا يعجبه، للمساعدة في العثور ...

Origits

Origits

origits.com

Origits عبارة عن منصة لمواقع الويب تتيح إعداد وحدات فيديو غير محدودة دون تحرير كود المصدر باستخدام علامة رأس واحدة.

Noosh

Noosh

noosh.com

يساعد Noosh المؤسسات على تقديم خطط ألعاب تسويق المحتوى من خلال تبسيط العمليات وتمكين التعاون مع البائعين. يقوم شركاء منتجات الشركة وخدمات التسويق بإدارة الأصول الرقمية والمطبوعة وهياكل التكلفة والميزانيات والمشتريات والمشاريع وتفاعل الفريق باستخدام نهج متكامل قائم على السحابة. يستطيع المسوقون الذين ...

Inbox Mailers

Inbox Mailers

inboxmailers.com

نحن نمكّن العلامات التجارية من القدرة على معرفة متى يكون المشتركون في صندوق الوارد الخاص بهم أثناء تشغيل بريد إلكتروني يولد معدل فتح أعلى بمقدار 3x - 5x، ونسبة نقر إلى ظهور أعلى بمقدار 1x - 2x! يعمل "عرض تحسين الوقت" على تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تستخدم البريد الإلكتروني وصناعة التسويق...

Hidemyacc

Hidemyacc

hidemyacc.com

Multilogin Antidetect Browser - قم بإنشاء حسابات غير محدودة بملفات تعريف مختلفة في جهاز واحد بدلاً من استخدام أجهزة حقيقية متعددة أو أجهزة افتراضية

Growth Champ

Growth Champ

growthchamp.com

Growth Champ عبارة عن مجموعة تحسين لوسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدم إدارة Twitter وInstagram وPinterest لزيادة تأثير الوسائط الاجتماعية.

GetCurious

GetCurious

getcurious.io

يمكّن GetCurious شركات المنتجات من إجراء بحث أعمق للمستخدم، بشكل أسرع. يسمح المنتج لفرق المنتج بجمع الرؤى من خلال الفيديو والصوت ومشاركة الشاشة أثناء استخدام المشارك للويب/التطبيق/النموذج الأولي المستهدف. يمكن إجراء التوظيف السريع للمشاركين من خلال لوحة المشاركين في UserStudy، حتى تتمكن الفرق من الت...

Geniechat

Geniechat

geniechat.com

Geniechat هو أسهل تطبيق لإدارة العلاقات تم تصميمه للبائعين ورجال الأعمال غير التقنيين. تتميز بالقوة والقدرة على تحمل التكاليف مع 3 تطبيقات في تطبيق واحد مقابل 9.99 دولارًا شهريًا ⚡️ لوحة مفاتيح المحتوى + CRM + Ai Generator

Brandintellé

Brandintellé

brandintelle.com

تساعد Brandreward فرق التسويق في المؤسسات على سد الفجوة بين عمليات التسويق والنتائج في الوقت الفعلي. ترتبط أتمتة سير العمل الموحدة الخاصة بنا لأقسام التسويق ارتباطًا مباشرًا بمحاكيات What-if القائمة على الذكاء الاصطناعي - عبر وحدات تخطيط التسويق وإعداد الميزانية.

YouVisit

YouVisit

youvisit.com

منصة التجربة الافتراضية الأكثر استخدامًا تتلاقى التكنولوجيا والإبداع في YouVisit. مع أحد أكبر فرق إنتاج التجارب الافتراضية في العالم، أنشأنا الآلاف من التجارب التفاعلية والجولات الافتراضية ذات المستوى العالمي للعملاء عبر القارات الست. تساعد تجاربنا الافتراضية المؤسسات على سرد قصتها بطريقة شخصية ومقن...

WeatherAds

WeatherAds

weatherads.io

WeatherAds هي منصة التسويق رقم 1 على مستوى العالم والمعتمدة على الطقس للمعلنين الرقميين. يمكنك بسهولة إعداد قواعد تلقائية مستندة إلى الطقس لحملات إعلانات Google وFacebook وInstagram وYouTube وحملات RTB الآلية. قم بتشغيل الإعلانات وتعديل عروض الأسعار وتغيير التصميم بناءً على أي نوع من أنواع الطقس الذ...

Viloud

Viloud

viloud.tv

Viloud هي أسهل منصة فيديو عبر الإنترنت لإنشاء وبث واستثمار قنواتك التلفزيونية المباشرة والخطية وعند الطلب. تسمح تقنيتها للمستخدمين ببث القنوات من خلال مشغل قابل للتضمين أو طرف ثالث لموقع الويب الخاص بك أو تطبيق الهاتف المحمول أو منصة OTT مثل Roku أو Apple TV. يعد Viloud مثاليًا للمذيعين وفرق التسويق...

Review Robin

Review Robin

getreviewrobin.com

Review Robin هي أداة برمجية بسيطة تساعدك على المتابعة مع عملائك بسهولة (وحتى تلقائيًا!) وطلب مراجعة عبر الإنترنت عن طريق إرسال طلب مراجعة بسيط عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. ترشد مراجعة Robin عميلك خلال كل خطوة على الطريق - مما يبسط فرصك في تلقي التقييمات من عملائك ويزيدها بشكل كبي...

ResponseSource

ResponseSource

responsesource.com

يعد تحديد الوسائط المناسبة لعرض القصة عليها مهمة أساسية ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً لأي متخصص في العلاقات العامة. أنت بحاجة إلى قاعدة بيانات وسائط حديثة وسهلة الاستخدام وذكية لمواكبة الوسائط المتغيرة باستمرار - تم تصميم قاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط الخاصة بـ ResponseSource لتحقيق ذلك تمامًا. - الو...

Genius Link

Genius Link

geniuslink.com

Geniuslink هو أداة اختصار عناوين URL الأكثر ذكاءً في العالم. أنشئ روابط توجه المستخدمين ديناميكيًا إلى وجهات مختلفة استنادًا إلى أجهزتهم وأنظمة التشغيل والبلدان وحتى تاريخ النقر.

CallerReady

CallerReady

callerready.com

CallerReady هو النظام الأساسي للمسوقين الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق حملات الاتصال الخاصة بهم. سوق الدفع لكل مكالمة، وأتمتة العميل المتوقع للمكالمة، والتوزيع الديناميكي للمكالمات

BlogManagement

BlogManagement

blogmanagement.io

إدارة المدونات عبارة عن منصة تسمح للناشرين والمدونين وأصحاب مواقع الويب بكسب المال عن طريق نشر المحتوى. إنها منصة جديرة بالثقة وذات مصداقية تسمح لك ببيع منشورات الضيوف والمحتوى المدعوم بطريقة مشروعة. يمكن لأصحاب مواقع الويب إضافة مواقعهم الإلكترونية إلى النظام الأساسي والحصول على أموال مقابل نشر الم...

Approved Social

Approved Social

approvedsocial.io

تعد Approved Social منصة رائدة مصممة لإحداث ثورة في طريقة تطوير حملات التسويق الرقمي والموافقة عليها وإطلاقها. يعد Approved Social في جوهره محركًا تعاونيًا للتعليقات والموافقات يعمل على تمكين فرق التسويق والوكالات والعلامات التجارية من تبسيط عمليات الموافقة الإبداعية الخاصة بهم وتقليل أوقات التسليم ...

FeedWind

FeedWind

feed.mikle.com

FeedWind هي إحدى الشركات الرائدة في توفير الأدوات المجانية القابلة للتخصيص بالكامل والتشفير والتي يمكن دمجها في أي موقع ويب - في دقائق! تشمل بعض الأدوات الذكية الأكثر شيوعًا ما يلي: أداة RSS Facebook Widget Twitter Widget YouTube Widget Google Calendar Widget والقائمة تطول. ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك ...

Bulk Email Checker

Bulk Email Checker

bulkemailchecker.com

تعتمد أداة مدقق البريد الإلكتروني على SMTP، مما يوفر أعلى دقة ومعلومات إضافية مفيدة للتحقق من صحة/التحقق من جميع عناوين البريد الإلكتروني. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني والنقر فوق "تحقق" لمعرفة كيفية عمل أداة مدقق البريد الإلكتروني بالضبط. اختبر ما يصل إلى 10 عناوين بريد إلكتروني يوميًا مجانًا.

Adspyder

Adspyder

adspyder.io

AdSpyder عبارة عن منصة SaaS لتقنية الإعلان الرقمي القادمة والتي تساعد الأفراد والشركات على تحليل حملات التسويق الإعلانية لمنافسيهم والحصول على رؤى مفيدة يمكن تطبيقها على حملاتهم الإعلانية والاستفادة منها. باستخدام Adspyder، يمكن للمستخدمين البحث عن الإعلانات التي يتم عرضها حاليًا أو سابقًا عبر الأنظ...

MarketMate AI

MarketMate AI

marketmateai.com

في MarketMate AI، تتمثل مهمتنا في مواءمة المبيعات والتسويق لتضخيم الإبداع وزيادة الإيرادات. نحن ملتزمون بجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر سهولة في الاستخدام لسير عمل التسويق الحقيقي. باعتبارها منصة تسويق بديهية للأعمال بين الشركات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تركز MarketMate على تحديد السوق المستهدفة...

E-goi

E-goi

e-goi.com

E-goi هي أداة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تضم أكثر من 700000 مستخدم حول العالم، وتسمح لأي شركة (من Micro Blogger إلى شركة عملاقة متعددة الجنسيات) بإدارة دورة مبيعاتها بالكامل، بدءًا من جذب العملاء المحتملين إلى تحويل العملاء وولائهم. باستخدام جدول E-goi، يمكنك إنشاء صفحات مقصودة ونماذج ونوافذ منبث...

Capsulink

Capsulink

capsulink.com

Capsulink عبارة عن أداة تقصير عناوين URL مصممة لحماية المستخدمين من فقدان حركة المرور والروابط الخارجية التالفة والأرباح الضائعة.

Shared Domains

Shared Domains

shared.domains

الروابط الخلفية للصفحة الرئيسية احصل على رابط خلفي قيم للصفحة الرئيسية يبدأ من 50 دولارًا سنويًا كنا نبحث عن أفضل طريقة للحصول على الروابط الخلفية الأكثر قيمة بتكلفة منخفضة لتصنيف مواقعنا. بمعنى آخر، مقابل 150 دولارًا، تحصل على رابط خلفي من نطاق بقيمة 2000 دولار. ما بعد البيع هي خدمة توفر فتحات جاهز...

Fix Your Funnel

Fix Your Funnel

fixyourfunnel.com

يقوم Fix Your Funnel بتوسيع وظائف Infusionsoft بواسطة Keap الأساسية لتشمل الرسائل النصية والمكالمات. تتضمن الميزات ما يلي: * إرسال رسائل نصية في اتجاهين * محادثات نصية آلية لالتقاط العملاء المحتملين * مراسلة منشئ الحملة * روابط قابلة للتتبع (تطبيق العلامة على جهة الاتصال عند النقر عليها) * إرفاق الص...

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