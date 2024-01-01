قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

LOGYTalks عبارة عن منصة اجتماعات افتراضية الكل في واحد مصممة لجمع المحترفين من مختلف المجالات لخلق فرصة جذابة لجميع أصحاب الأعمال ليكونوا أكثر وضوحًا وذلك من خلال التفاعل عموديًا مع العارضين وأصحاب الأعمال والأفراد الذين قد يكونون مهتمين بـ مجال عملك.

الموقع الإلكتروني: logytalks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LOGYTalks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.