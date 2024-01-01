LOGYTalks

LOGYTalks

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الموقع الإلكتروني: logytalks.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LOGYTalks عبارة عن منصة اجتماعات افتراضية الكل في واحد مصممة لجمع المحترفين من مختلف المجالات لخلق فرصة جذابة لجميع أصحاب الأعمال ليكونوا أكثر وضوحًا وذلك من خلال التفاعل عموديًا مع العارضين وأصحاب الأعمال والأفراد الذين قد يكونون مهتمين بـ مجال عملك.
الفئات:
Business
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: logytalks.com

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بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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Bitrix24

bitrix24.com

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Forento

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Eventtia

eventtia.com

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Projectmates

projectmates.com

Adam.ai

Adam.ai

adam.ai

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