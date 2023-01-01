WebCatalog
Loggi

Loggi

loggi.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Loggi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Motoboy Online موجود في Loggi ✓ محترفون موثوقون ومرخصون ✓ اطلب من خلال التطبيق أو الكمبيوتر ✓ تتبع في الوقت الحقيقي ✓ توصيل سريع وآمن ✓ للشركات والتجارة الإلكترونية والمطاعم وأنت

الموقع الإلكتروني: loggi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Loggi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tecimob

Tecimob

tecimob.com.br

Viva Real

Viva Real

vivareal.com.br

Liqi

Liqi

liqi.com.br

VirtusPay

VirtusPay

usevirtus.com.br

Voors

Voors

voors.com.br

Produttivo

Produttivo

app.produttivo.com.br

Prisma Box

Prisma Box

prismabox.com.br

Software SGG

Software SGG

sgg.net.br

SpyHorus

SpyHorus

spyhorus.com

TradeMap

TradeMap

trademap.com.br

KSHOST

KSHOST

kshost.com.br

Serasa

Serasa

serasa.com.br

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية