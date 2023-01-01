WebCatalog
LabArchives

LabArchives

mynotebook.labarchives.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LabArchives على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تنظيم أبحاثك بسلاسة. LabArchives هو ELN الأكثر شهرة في العالم للفرق من أي حجم. ارفع مستوى تجربة تدوين الملاحظات الخاصة بك اليوم.

الموقع الإلكتروني: labarchives.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LabArchives. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

NoteGenie

NoteGenie

notegenie.ai

Capacities

Capacities

app.capacities.io

Emberly

Emberly

ember.ly

Notebook

Notebook

accounts.zoho.com

Evergreen Notes

Evergreen Notes

evergreennotes.com

xTiles

xTiles

xtiles.app

Bangle.io

Bangle.io

app.bangle.io

Notepin

Notepin

notepin.co

Motivosity

Motivosity

app.motivosity.com

Ptable

Ptable

ptable.com

NoteApps.Info

NoteApps.Info

noteapps.info

Zenkit Base

Zenkit Base

base.zenkit.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية