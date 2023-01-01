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Evergreen Notes

Evergreen Notes

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: evergreennotes.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Evergreen Notes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

هذا تطبيق لتدوين الملاحظات مستوحى من [Andy Matuschak](https://notes.andymatuschak.org/Evergreen_notes). مصادر الإلهام الأخرى هي: [Roam Research](https://roamresearch.com/)

الموقع الإلكتروني: evergreennotes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Evergreen Notes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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