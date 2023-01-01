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هذا تطبيق لتدوين الملاحظات مستوحى من [Andy Matuschak](https://notes.andymatuschak.org/Evergreen_notes). مصادر الإلهام الأخرى هي: [Roam Research](https://roamresearch.com/)

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