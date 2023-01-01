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Karma Crm

Karma Crm

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الموقع الإلكتروني: karmacrm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Karma Crm على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

karmaCRM هو الحل القابل للتخصيص بالكامل لبناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال الوضوح والكفاءة

الموقع الإلكتروني: karmacrm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Karma Crm. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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