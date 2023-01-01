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Crank CRM

Crank CRM

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الموقع الإلكتروني: crankcrm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crank CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Crank عبارة عن حل CRM غني بالميزات وسهل الاستخدام وسعر فريد لتعزيز العلاقات

الموقع الإلكتروني: crankcrm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crank CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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