VisibleThread Web

منصة تحليل اللغة التي تعني الأعمال. تحسين الكفاءة والوضوح والامتثال لطلبات تقديم العروض والعقود وكتابة الأعمال ذات المهام الحرجة باستخدام مقاييس قابلة للقياس الكمي.

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