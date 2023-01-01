WebCatalog
TryOCaml

TryOCaml

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الموقع الإلكتروني: ocamlpro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TryOCaml على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OCaml هي لغة وظيفية مكتوبة بقوة. إنه موجز وسريع، مما يتيح لك تحسين كفاءة البرمجة لديك أثناء إنتاج التعليمات البرمجية بجودة أعلى.

الموقع الإلكتروني: ocamlpro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TryOCaml. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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