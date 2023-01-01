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KalamTime

KalamTime

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الموقع الإلكتروني: kalamtime.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KalamTime على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج مراسلة فورية مجاني وآمن. يمكنك إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية وإرسال الرسائل والملفات وتكوين مجموعات والعثور على الأصدقاء وغير ذلك الكثير

الموقع الإلكتروني: kalamtime.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KalamTime. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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