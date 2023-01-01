Jet Admin هو منشئ أدوات داخلي بدون تعليمات برمجية. تتيح واجهة السحب والإفلات البسيطة لأي شخص إنشاء الأدوات التي يحتاجها لإدارة العمليات اليومية، مثل تتبع الطلبات وحل المشكلات ومراقبة المدفوعات.

الموقع الإلكتروني: jetadmin.io

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