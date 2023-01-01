تأسست Isetan Singapore في عام 1970 وأصبحت شركة عامة مدرجة في عام 1981. وباعتبارها أول متجر ياباني متعدد الأقسام في سنغافورة، لدينا حاليًا 3 متاجر Isetan متعددة الأقسام في سنغافورة. استمتع بتجربة تسوق سلسة من خلال تطبيقنا عبر الإنترنت وغير متصل في Isetan Scotts وIsetan Serangoon Central وIsetan Tampines ومتجر Isetan عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: isetan.com.sg

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