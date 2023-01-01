InstantMudra

تم تشكيل منظمة Fintech شابة برؤية لخدمة المجتمع الذي لا يتعامل مع البنوك والذين لا يتعاملون مع البنوك بناءً على برنامج الشمول المالي ونموذج تحويل الأموال المحلي الذي يديره بنك الاحتياطي الهندي (RBI)

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