FINNOMENA هي شركة ناشئة متنامية في مجال التكنولوجيا المالية تم تشكيلها من قبل كبار خبراء الاستثمار في تايلاند. نحن نهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات الاستثمار لدى الشعب التايلاندي من خلال توفير الأدوات والمعرفة اللازمة في الاستثمار والتخطيط المالي الشخصي.

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