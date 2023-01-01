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mmbank

minersandmerchantsbank.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تأسس بنك عمال المناجم والتجار في 10 يونيو 1902 على يد ثلاثة رجال أعمال محليين لخدمة التجار وعمال المناجم في المدينة. نحن نظل بنكًا صغيرًا يركز على المجتمع المحلي ومخصصًا لخدمة العملاء مع الرغبة في خدمة عملائنا شخصيًا. عملاؤنا هم أشخاص - وليس مجرد أرقام. نحن ملتزمون بخدمة العملاء الجيدة - وهذا هو هدفنا.

الموقع الإلكتروني: minersandmerchantsbank.com

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