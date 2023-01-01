تأسس بنك عمال المناجم والتجار في 10 يونيو 1902 على يد ثلاثة رجال أعمال محليين لخدمة التجار وعمال المناجم في المدينة. نحن نظل بنكًا صغيرًا يركز على المجتمع المحلي ومخصصًا لخدمة العملاء مع الرغبة في خدمة عملائنا شخصيًا. عملاؤنا هم أشخاص - وليس مجرد أرقام. نحن ملتزمون بخدمة العملاء الجيدة - وهذا هو هدفنا.

الموقع الإلكتروني: minersandmerchantsbank.com

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