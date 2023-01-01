هونج كونج - توقعات الحافلات المستقلة HK Bus ETA تدمج محطة توقعات الحافلات الخالية من الإعلانات توقعات وصول KMB وNew World First Bus وCitybus وNew Lantau Bus. الواجهة واضحة ومباشرة، وتسعى جاهدة للسماح للمستخدمين بالحصول بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها. موقع ETA للحافلات خالي من الإعلانات لهونج كونج، مع أوقات الوصول من KMB وNWFB وLNB. مع واجهة مستخدم خالية من الفوضى تتيح لك الحصول على ما تحتاجه بسرعة.

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