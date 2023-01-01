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HK Bus

HK Bus

hkbus.app

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HK Bus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هونج كونج - توقعات الحافلات المستقلة HK Bus ETA تدمج محطة توقعات الحافلات الخالية من الإعلانات توقعات وصول KMB وNew World First Bus وCitybus وNew Lantau Bus. الواجهة واضحة ومباشرة، وتسعى جاهدة للسماح للمستخدمين بالحصول بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها. موقع ETA للحافلات خالي من الإعلانات لهونج كونج، مع أوقات الوصول من KMB وNWFB وLNB. مع واجهة مستخدم خالية من الفوضى تتيح لك الحصول على ما تحتاجه بسرعة.

الموقع الإلكتروني: hkbus.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HK Bus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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