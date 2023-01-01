IMOOC هي منصة لتعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات. تتضمن دورات IMOOC 60 لغة تقنية رئيسية مثل JAVA، والواجهة الأمامية، وPython، والبيانات الضخمة، وتغطي سيناريوهات الطلب مثل مقابلة العمل، والنمو الوظيفي، والتحسين الذاتي، مما يساعد المستخدمين على تحقيق حلقة مغلقة من تحسين القدرات من خلال المهارات. تحسين لتحسين العمل.

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