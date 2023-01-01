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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

IMOOC هي منصة لتعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات. تتضمن دورات IMOOC 60 لغة تقنية رئيسية مثل JAVA، والواجهة الأمامية، وPython، والبيانات الضخمة، وتغطي سيناريوهات الطلب مثل مقابلة العمل، والنمو الوظيفي، والتحسين الذاتي، مما يساعد المستخدمين على تحقيق حلقة مغلقة من تحسين القدرات من خلال المهارات. تحسين لتحسين العمل.

الموقع الإلكتروني: imooc.com

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