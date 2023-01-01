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Conduit

Conduit

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الموقع الإلكتروني: helloconduit.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Conduit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج إدارة Dock - يمكنك تقليل العمل الإضافي وتحسين الكفاءة وقياس كل شيء باستخدام نظام قابل للتكوين سيحبه فريقك وشركات النقل. تقوم شركة Conduit – OpenTable للمستودعات – بإنشاء برامج للمستودعات لأتمتة الجدولة مع سائقي الشاحنات. كل يوم، هناك مئات الآلاف من المستودعات بها شاحنات تنتظر في طوابير لأن الجدولة وتسجيل الوصول تتم حاليًا باستخدام البريد الإلكتروني وجداول البيانات والورق. تقوم Conduit بأتمتة هذه العمليات لمساعدة الشاحنات على الدخول والخروج بشكل أسرع والمستودعات على إدخال المنتجات وإخراجها بشكل أسرع. من السهل دمج القناة مع أنظمة نقل شركات الشحن وإدارة المستودعات، بالإضافة إلى أنظمة الناقل والوسيط.

الموقع الإلكتروني: helloconduit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Conduit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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