برنامج إدارة Dock - يمكنك تقليل العمل الإضافي وتحسين الكفاءة وقياس كل شيء باستخدام نظام قابل للتكوين سيحبه فريقك وشركات النقل. تقوم شركة Conduit – OpenTable للمستودعات – بإنشاء برامج للمستودعات لأتمتة الجدولة مع سائقي الشاحنات. كل يوم، هناك مئات الآلاف من المستودعات بها شاحنات تنتظر في طوابير لأن الجدولة وتسجيل الوصول تتم حاليًا باستخدام البريد الإلكتروني وجداول البيانات والورق. تقوم Conduit بأتمتة هذه العمليات لمساعدة الشاحنات على الدخول والخروج بشكل أسرع والمستودعات على إدخال المنتجات وإخراجها بشكل أسرع. من السهل دمج القناة مع أنظمة نقل شركات الشحن وإدارة المستودعات، بالإضافة إلى أنظمة الناقل والوسيط.

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