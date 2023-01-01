WebCatalog
Healthians

Healthians

healthians.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Healthians على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اختبار الدم: فحص كامل للجسم عبر الإنترنت مع جمع عينات مجانية من المنزل خلال 24 ساعة من الحجز واستشارة طبيب مجانية. الفحص الصحي: التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدم وغير المؤلم وبأسعار معقولة، والمسح المقطعي المحوسب، والموجات فوق الصوتية، والأشعة السينية، ومسح PET، وتخطيط كهربية القلب، ومسح DEXA، وECHO، وEEG، وTMT والمزيد.

الموقع الإلكتروني: healthians.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Healthians. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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