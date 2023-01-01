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Glue Loyalty

Glue Loyalty

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: glueloyalty.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Glue Loyalty على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نادي ولاء ذكي لشركتك المحلية. قم بمكافأة عملائك، وزيادة المبيعات، وتحفيز الأعمال المتكررة... دون أن تحرك ساكنًا!

الموقع الإلكتروني: glueloyalty.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Glue Loyalty. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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