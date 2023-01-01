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Gatego

Gatego

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الموقع الإلكتروني: gatego.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gatego على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Gatego عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة البوابات والساحات الخاصة بساحات المقطورات. يتيح لك Gatego تتبع عمليات تسجيل الوصول في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى فحص المخزون. يسمح الملء التلقائي الذكي بتسجيل الوصول بشكل أسرع باستخدام بيانات أكثر دقة.

الموقع الإلكتروني: gatego.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gatego. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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