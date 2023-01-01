يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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Gatego عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة البوابات والساحات الخاصة بساحات المقطورات. يتيح لك Gatego تتبع عمليات تسجيل الوصول في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى فحص المخزون. يسمح الملء التلقائي الذكي بتسجيل الوصول بشكل أسرع باستخدام بيانات أكثر دقة.

الموقع الإلكتروني: gatego.io

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