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transloads.co

transloads.co

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الموقع الإلكتروني: transloads.co

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

transloads.co - تتضمن منصة النقل الموحدة كل ما تحتاجه لبدء أعمال النقل الخاصة بك وإدارتها وتنميتها. إدارة الفناء أو المستودع أو مستودع الحاويات أو البضائع السائبة على مسار السكك الحديدية. يقدم موقع transloads.co ™ برنامج SaaS Transload Yard Management الوحيد المصمم خصيصًا لهذا الغرض لساحات إعادة التحميل الصغيرة والمتوسطة الحجم من السكك الحديدية إلى الشاحنات. تم تصميم برنامج النقل السحابي الخاص بنا لسهولة الاستخدام وسهولة الملكية، بحيث يمكن للعملاء التركيز على إدارة أعمالهم، بدلاً من الخوادم. يغطي البرنامج جميع مجالات إدارة محطة إعادة التحميل، بما في ذلك: - إدارة الحساب، - إدارة الشحنات الواردة والصادرة، - تتبع المخزون، - ضوابط الجودة، - إدارة غرامات التأخير، - إعداد الفواتير وإنشاء بوليصة التأمين، - إدارة المسار، - إدارة حقول البيانات المخصصة - التقارير والتحليلات - وأكثر من ذلك بكثير. لا يتطلب موقع transloads.co أي أجهزة خاصة ويوفر بوابة مدير كاملة الميزات على سطح المكتب، بالإضافة إلى واجهة متنقلة للطواقم الميدانية. تم تصميم نظام إدارة الفناء لدينا للتعامل مع مجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك السلع ذات الأبعاد والسائبة.

الموقع الإلكتروني: transloads.co

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