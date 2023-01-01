GameChanger Staff Portal

GameChanger هو أحدث إصدار من منتج GameChanger الذي تعرفه وتحبه. تسجيل النتائج وبث الفيديو المباشر وإدارة الفريق - GameChanger هو التطبيق الوحيد لكل فريق. لا تزال بعض فرق البيسبول/الكرة اللينة تستخدم الإصدار القديم من GC. تحقق مع المدرب لتنزيل البرنامج الصحيح.

الموقع الإلكتروني: gc.com

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