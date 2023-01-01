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Clube de Regatas do Flamengo، يشار إليه عادةً باسم Flamengo، هو نادي رياضي برازيلي مقره في ريو دي جانيرو، في حي جافيا، المشهور بفريق كرة القدم المحترف. تأسس النادي لأول مرة في عام 1895 كنادي للتجديف ولعب أول مباراة رسمية له في عام 1912.

الموقع الإلكتروني: flamengo.com.br

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