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finanztreff.de

finanztreff.de

finanztreff.de

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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مراقبة سوق الأوراق المالية منذ عام 1998: مؤشر داكس الحالي، قمم الأسهم والتخبط، الشهادات، الضمانات، الأموال، العملات الأجنبية، المواد الخام، التواريخ الحالية، التحليلات، الأخبار المالية. إدارة المحافظ المجانية ✔ وقائمة المراقبة ➨ على finanztreff.de محدثة!

الموقع الإلكتروني: finanztreff.de

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