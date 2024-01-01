Feedify
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: feedify.net
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Feedify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Feedify provide a lean dashboard from where customer engagement tools can be managed with automation. Feedify allows to create notifications, pops, surveys, feedback tools (pre and post sales) which can be narrowed via geo location, browser, device, country, time zone etc.
الفئات:
الموقع الإلكتروني: feedify.net
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Feedify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.