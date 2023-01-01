WebCatalog
Mapsly

Mapsly

mapsly.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mapsly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

معلومات الموقع لأي إدارة علاقات العملاء أو جدول البيانات. أكثر من 80 أداة جغرافية لإدارة علاقات العملاء (CRM) أو جدول البيانات الخاص بك: خريطة قابلة للتخصيص مع علامات ملونة وخرائط حرارية، وتوجيه محسّن لعدة أيام مع مخطط زيارات منتظم، وإدارة المناطق واكتشاف العملاء المحتملين، والأتمتة بدون تعليمات برمجية مع بحث قوي عن السجلات عن طريق المسافة. أو قم بتضمين خريطة تحتوي على بيانات حية في موقع الويب الخاص بك أو لوحة المعلومات.

الموقع الإلكتروني: app.mapsly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mapsly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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