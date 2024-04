GeoIQ is a locational intelligence platform that tells the value of each location - people, their behaviours, businesses, and potentials - as easily consumable layers on maps.

