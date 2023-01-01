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Doktor365

Doktor365

doktor365.com.tr

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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انضم إلى التحول الرقمي مع Doktor365 رقمنة إدارة العيادة وتجربة المريض على منصة واحدة. تتبع وتخطيط مرضاك المحتملين والنشطين بسهولة.

الموقع الإلكتروني: doktor365.com.tr

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