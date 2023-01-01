WebCatalog
Foreks

Foreks

foreks.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Foreks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اتبع أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الذهب وبيانات سوق الأسهم على الفور يمكنك على الفور متابعة جميع التطورات والأسعار المتعلقة بالذهب والعملات الأجنبية وأسواق الأوراق المالية والأسواق والقيام بالاستثمار المناسب في الوقت المناسب دون إضاعة أي وقت. يمكنك شراء ترخيص BIST وVIOP Level 1 وLevel 1+ وLevel 2 وAKD لسوق الأوراق المالية وبيانات السوق المجانية.

الموقع الإلكتروني: foreks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Foreks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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