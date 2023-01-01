WebCatalog
Dolap

Dolap

dolap.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dolap على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل أنت مستعد للقاء Dolap، التطبيق المفضل لدى الملايين؟ يبدأ عصر جديد لفئات النساء والأطفال والرضع والمنزل والحياة والرجال مع دولاب، المفضل لدى الملايين. من السهل جدًا شراء وبيع المنتجات الجديدة والمستعملة والجديدة تمامًا والتي صنعها المالك في Dolap! هل الفساتين والأحذية الرياضية والأحذية الطويلة والحقائب والقمصان التي كانت ذات يوم القطع المميزة في خزانة ملابسك لم تعد تناسب ذوقك؟ الملابس التي ألبستها طفلك بعناية أصبحت أصغر، وانخفض اهتمامه بالألعاب والكتب، هل تريد إفساح المجال لأخرى جديدة؟ إذًا، ماذا عن العناصر التي لا تناسب خزائن مطبخك أو قطع الديكور التي تريد استبدالها في غرفة المعيشة؟ علاوة على ذلك، ماذا لو قلنا لك أنه يمكنه بسهولة بيع جميع منتجات الأزياء الرجالية وليس الحصر هذه؟ قم ببيع أغراضك غير المستخدمة في Dolap، العنوان الموثوق به للتسوق المستعمل، وقم بتحويلها إلى أموال، واستمتع بالبيع، ودع المشترين يختبرون سعادة العثور على أرخص منتج يبحثون عنه!

الموقع الإلكتروني: dolap.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dolap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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