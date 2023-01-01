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Parasut

Parasut

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الموقع الإلكتروني: parasut.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Parasut على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتبع الفواتير والأسهم والحسابات الجارية مع Paraşüt، برنامج محاسبة سهل للشركات الصغيرة ورواد الأعمال، واستخدمه مجانًا لمدة 14 يومًا.

الموقع الإلكتروني: parasut.com

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