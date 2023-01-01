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DinamikCRM

DinamikCRM

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الموقع الإلكتروني: dinamikcrm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DinamikCRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

DynamicCRM هو برنامج CRM سحابي يوفر جميع الأدوات بدءًا من إدارة العملاء وحتى إدارة المبيعات والطلبات والمواعيد على شاشة واحدة.

الموقع الإلكتروني: dinamikcrm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DinamikCRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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