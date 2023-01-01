WebCatalog
ENUYGUN

ENUYGUN

enuygun.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ENUYGUN على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في ENUYGUN، نساعدك في العثور على أفضل الأسعار لجميع رحلاتك من خلال مقارنة أسعار تذاكر الطيران وتذكرة الحافلة وحجز الفنادق الأكثر فائدة.

الموقع الإلكتروني: enuygun.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ENUYGUN. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Hürriyet

Hürriyet

hurriyet.com.tr

Son Dakika

Son Dakika

sondakika.com

Yemeksepeti

Yemeksepeti

yemeksepeti.com

Yeni Şafak

Yeni Şafak

yenisafak.com

Canlı Döviz

Canlı Döviz

canlidoviz.com

Foreks

Foreks

foreks.com

Onedio

Onedio

onedio.com

SellerRunning

SellerRunning

sellerrunning.com

NetKasam

NetKasam

netkasam.com

Milliyet Gazete

Milliyet Gazete

milliyet.com.tr

Papara

Papara

papara.com

Korayspor

Korayspor

korayspor.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية