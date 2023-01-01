برنامج إدارة الفنادق ElektraWEB هو نظام قائم على السحابة يتضمن برنامج الفندق ومحرك الحجز ومدير القناة ومدير الأسعار الذكي ونقاط البيع والمنتجع الصحي.

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