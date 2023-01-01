WebCatalog
sahibinden.com

sahibinden.com

sahibinden.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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sahibinden.com هي منصة للتسوق والإعلان عبر الإنترنت حيث يتم تنفيذ الإعلانات ومعاملات التجارة الإلكترونية في العديد من الفئات مثل شقق للبيع والإيجار، السيارات الجديدة والمستعملة، منتجات التسوق، إعلانات الوظائف، الحرفيين والخدمات، آلات البناء وقطع الغيار.

الموقع الإلكتروني: sahibinden.com

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