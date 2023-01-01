WebCatalog
Yengec

Yengec

yengec.co

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yengec على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع حزم تكامل التجارة الإلكترونية الخاصة بالسرطان؛ قم بإدارة طلبات السوق والتجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال دمج المحاسبة المسبقة والفواتير والبضائع وتوفير الوقت.

الموقع الإلكتروني: yengec.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yengec. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

sahibinden.com

sahibinden.com

sahibinden.com

MEO Go

MEO Go

meogo.meo.pt

NetKasam

NetKasam

netkasam.com

Kitantik

Kitantik

kitantik.com

Doktor365

Doktor365

doktor365.com.tr

Foreks

Foreks

foreks.com

DentalBulut

DentalBulut

dentalbulut.com

Sabah

Sabah

sabah.com.tr

Son Dakika

Son Dakika

sondakika.com

Epey

Epey

epey.com

Parasut

Parasut


Birebin

Birebin

birebin.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية