أفضل برنامج لإدارة السحابة بنسبة 100% للمرافق التعليمية من عمر 0 ​​إلى 6 سنوات. أداة فريدة لإدارة عملك 360 درجة. آمن ومتوفر أينما كنت، ويمكن الوصول إليه من الويب والهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي. لا يتطلب التثبيت وسنتولى عملية النسخ الاحتياطي.

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