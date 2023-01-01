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Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 ORE

ilsole24ore.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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الأخبار الاقتصادية والأخبار الإيطالية والأجنبية وأسعار سوق الأوراق المالية في الوقت الحقيقي والتمويل واللوائح والضرائب والصناديق والسندات والرهون العقارية والقروض والعمل من خلال Il Sole 24 Ore.

الموقع الإلكتروني: ilsole24ore.com

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