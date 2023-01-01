تعاون المصفوفة الذي يمكّن مؤسستك. إذا كانت مؤسستك تعمل مع العديد من الأدوار والعديد من الشركاء، فلماذا لا تستخدم النظام الأساسي المناسب لك؟ الشركات والمدارس والجمعيات: قم بتشكيل بيئة العمل وفقًا لاحتياجاتك، دون أن تضيع في آلاف المحادثات.

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