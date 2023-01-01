Venice Classic Radio

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راديو البندقية الكلاسيكي الإيطالي - موسيقى كلاسيكية جميلة - هو راديو ويب إيطالي للموسيقى الكلاسيكية الرقمية يقدم ذخيرة من الموسيقى القديمة والباروكية والغرفة والسمفونية والأوبرا والموسيقى المعاصرة كل يوم. الاستماع إلى راديو البندقية الكلاسيكية البث المباشر عبر الإنترنت!

الموقع الإلكتروني: veniceclassicradio.eu

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