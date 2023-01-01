WebCatalog
Booktab

Booktab

web.booktab.it

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Booktab على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Booktab عبارة عن منصة للاستشارات ودراسة الكتب المدرسية متعددة الوسائط. مع Booktab يمكنك الوصول إلى مكتبتك الرقمية. اضغط على كتاب لفتحه وتصفح صفحاته. ستكون قادرًا على إضافة تعليقات توضيحية وتسطير وتدوين ملاحظات، ولكن ليس فقط: ستجد في كتب Booktab مقاطع فيديو تعليمية ورسوم متحركة تفاعلية وصوت باللغة الإيطالية وباللغة الأصلية وخرائط مفاهيمية قابلة للتحرير وتمارين تفاعلية لاختبار معرفتك.

الموقع الإلكتروني: booktab.it

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Booktab. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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