Booktab عبارة عن منصة للاستشارات ودراسة الكتب المدرسية متعددة الوسائط. مع Booktab يمكنك الوصول إلى مكتبتك الرقمية. اضغط على كتاب لفتحه وتصفح صفحاته. ستكون قادرًا على إضافة تعليقات توضيحية وتسطير وتدوين ملاحظات، ولكن ليس فقط: ستجد في كتب Booktab مقاطع فيديو تعليمية ورسوم متحركة تفاعلية وصوت باللغة الإيطالية وباللغة الأصلية وخرائط مفاهيمية قابلة للتحرير وتمارين تفاعلية لاختبار معرفتك.

الموقع الإلكتروني: booktab.it

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