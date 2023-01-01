ولدت ClasseViva من الخبرة الطويلة لمجموعة Spaggiari في عالم المدارس. خلال 80 عامًا قضتها جنبًا إلى جنب مع المدارس، تمكنت مجموعة بارما من فهم احتياجاتهم وتطوير مشاريع متقدمة قادرة على خلق التآزر بين جميع المجالات التي تنجذب حول هذا العالم.

الموقع الإلكتروني: web.spaggiari.eu

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