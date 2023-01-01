WebCatalog
Trenitalia

Trenitalia

trenitalia.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Trenitalia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شراء تذاكر القطار عبر الإنترنت مع عروضنا. سافر مع Frecciarossa وFrecciargento وFracciabianca بسرعة عالية من المركز إلى وسط المدينة.

الموقع الإلكتروني: trenitalia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Trenitalia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Fantacalcio

Fantacalcio

fantacalcio.it

TakeOff CRM

TakeOff CRM

takeoffcrm.com

Simulatore Click Day

Simulatore Click Day

simulatoreclickday.it

Up Your Shoot

Up Your Shoot

upyourshoot.it

ClasseViva

ClasseViva

web.spaggiari.eu

Lidl Italia

Lidl Italia

lidl.it

Dissapore

Dissapore

dissapore.com

Subito

Subito

subito.it

Alfred24

Alfred24

alfred24.it

BonusX

BonusX

bonusx.it

TeamGuide

TeamGuide

teamguide.app

Brainlead

Brainlead

brainlead.it

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية