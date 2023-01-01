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Decathlon Italia

Decathlon Italia

decathlon.it

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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كل شيء عن الرياضة في المتاجر وعلى الإنترنت. أفضل المعدات والأدوات الرياضية والملابس والأحذية الرياضية. تبادل وإرجاع مجاني. خدمة انقر واستلم. اشتر عبر الإنترنت واجمعها مجانًا في 126 متجرًا رياضيًا.

الموقع الإلكتروني: decathlon.it

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