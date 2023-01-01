B.Console هو البرنامج السحابي المتكامل الذي يقدم حلولاً معيارية لإدارة علاقات العملاء والمبيعات والحلول المالية

الموقع الإلكتروني: bconsole.com

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